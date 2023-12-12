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Чемпионат Германии. Бундеслига

Советник Захаряна рассказал о сорвавшемся переходе российского футболиста в «Байер»

12 Декабря 2023 • 11:32 Комментировать (2)
Реал Сосьедад
...
Бетис
17.12 18:15

Геннадий Голубин, советник полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, рассказал о сорвавшемся переходе российского футболиста в «Байер».

По словам Голубина, немецкие клубы не хотят подписывать россиян.

«В январе 2022 года у нас был предметный разговор по Захаряну. Мы обо всём договорились, но началась СВО — вся история свернулась. Так что трансферы в Бундеслигу для нас сейчас закрыты», — цитирует Голубина «Чемпионат».

Также советник отметил, что сейчас невозможен переход Захаряна в чемпионат Англии, а вот Италия, по словам Голубина, не против приютить футболиста.

Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» минувшим летом из «Динамо». В футболке испанского клуба 20-летний полузащитник успел провести 15 матчей, отметившись в них одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Геннадий Голубин Арсен Захарян Байер ещё теги

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Комментарии (2)
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Leonardis
12 Декабря 2023 в 11:39
У всех есть агент, а му Захаряна и советник! О!!!
One Live
12 Декабря 2023 в 11:37
ОООО, у наших кривоногих футболистов еще и советники есть!
Играть в футбол не пробовали научить их?
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