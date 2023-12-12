Советник Захаряна рассказал о сорвавшемся переходе российского футболиста в «Байер»

Геннадий Голубин, советник полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, рассказал о сорвавшемся переходе российского футболиста в «Байер».

По словам Голубина, немецкие клубы не хотят подписывать россиян.

«В январе 2022 года у нас был предметный разговор по Захаряну. Мы обо всём договорились, но началась СВО — вся история свернулась. Так что трансферы в Бундеслигу для нас сейчас закрыты», — цитирует Голубина «Чемпионат».

Также советник отметил, что сейчас невозможен переход Захаряна в чемпионат Англии, а вот Италия, по словам Голубина, не против приютить футболиста.

Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» минувшим летом из «Динамо». В футболке испанского клуба 20-летний полузащитник успел провести 15 матчей, отметившись в них одной результативной передачей.