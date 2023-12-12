​«Бавария» взывает к ностальгии - появился концепт дизайна футболок следующего сезона

В следующем сезоне «Бавария» намерена порадовать своих болельщиков «со стажем» особым дизайном третьих футболок. Изготовленные компанией Adidas, они будут нарочито отдавать ретро, прошлым - это и гамма подобранных цветов, и расположение полос, а самое главное - ретро-эмблема, такая же, которая использовалась в семидесятые годы прошлого столетия. Тогда «Бввария» вошла в список лучших клубов Европы, трижды подряд выиграв Кубок чемпионов.

На чувствах болельщиков и сыграет нынешнее руководство клуба, ведь в 2024 году исполняются пятьдесят лет с момента первой победы в самом престижном клубном турнире Европы.