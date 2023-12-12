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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Бавария» взывает к ностальгии - появился концепт дизайна футболок следующего сезона

12 Декабря 2023 • 09:39 Комментировать

В следующем сезоне «Бавария» намерена порадовать своих болельщиков «со стажем» особым дизайном третьих футболок. Изготовленные компанией Adidas, они будут нарочито отдавать ретро, прошлым - это и гамма подобранных цветов,  и расположение полос, а самое главное - ретро-эмблема, такая же, которая использовалась в семидесятые годы прошлого столетия. Тогда «Бввария» вошла в список лучших клубов Европы, трижды подряд выиграв Кубок чемпионов.

На чувствах болельщиков и сыграет нынешнее руководство клуба, ведь в 2024 году исполняются пятьдесят лет с момента первой победы в самом престижном клубном турнире Европы.


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Евро-Футбол.Ру,
Бавария
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