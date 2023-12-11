«Восемь недель минимум»: Тухель подтвердил серьёзность травмы Гнабри

Рулевой мюнхенской «Баварии» Томас Тухель подтвердил официальной пресс-службе команды, что клуб потерял полузащитника атаки Сержа Гнабри на весьма долгий срок.

«Боюсь, Серж как минимум на восемь недель. Да, это очень долго. Он был в хорошей форме на тренировках», - говорит Тухель.

Напомним, что Гнабри вышел на поле в эти выходные в матче против франкфуртского «Айнтрахта» (1:5), но спустя пару минут упал и схватился за пах. Продолжить игру Серж, который страдает в этом сезона из-за травм, не смог.

В этом сезоне в активе 28-летнего Гнабри 11 официальных матчей, в которых он отличился одним забитым голом – в Лиге чемпионов.