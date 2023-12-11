«Бавария» нашла замену Дэвису в «Жироне»

Мюнхенская «Бавария» пристально следит за левым защитником «Жироны» Мигелем Гутьерресом, который вчера отметился забитым голом в ворота каталонской «Барселоны» в выездном матче чемпионата Испании.

По информации от инсайдера Родры, мюнхенский клуб может заплатить отступные за футболиста, которые составляю 35 миллионов евро.

Напомним, что в последнее время ходят слухи о возможном уходе Альфонсо Дэвиса в мадридский «Реал» следующим летом. Гутьеррес может стать футболистом, который заменит канадца на левом фланге обороны «Баварии».

В этом сезоне 22-летний Мигель отметился голом и ассистом в 15 матчах чемпионата Испании.