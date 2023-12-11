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«Бавария» нашла замену Дэвису в «Жироне»

11 Декабря 2023 • 16:36 Комментировать
Бавария
...
Штутгарт
17.12 21:30

Мюнхенская «Бавария» пристально следит за левым защитником «Жироны» Мигелем Гутьерресом, который вчера отметился забитым голом в ворота каталонской «Барселоны» в выездном матче чемпионата Испании.

По информации от инсайдера Родры, мюнхенский клуб может заплатить отступные за футболиста, которые составляю 35 миллионов евро.

Напомним, что в последнее время ходят слухи о возможном уходе Альфонсо Дэвиса в мадридский «Реал» следующим летом. Гутьеррес может стать футболистом, который заменит канадца на левом фланге обороны «Баварии».

В этом сезоне 22-летний Мигель отметился голом и ассистом в 15 матчах чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Жирона Альфонсо Дэвис Мигель Гутьеррес ещё теги

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