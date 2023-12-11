Журналист Плеттенберг: «Скорее всего, Дэвис летом перейдёт в «Реал»

Немецкий журналист Флориан Плеттенберг оценил вероятность перехода левого защитника мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвиса в мадридский «Реал» следующим летом. Игрок выдвинул руководству неудовлетворительные финансовые условия для подписания нового контракта. Действующее соглашение канадца с командой Томаса Тухеля истекает летом 2025 года.

«Трансфер Дэвиса в мадридский «Реал»? Думаю, скорее всего, ближайшим летом это всё же произойдёт. В данный момент руководство «Баварии» не хочет платить Альфонсо запрашиваемую зарплату», – написал Плеттенберг у себя в социальных сетях.