Фройнд: «Плохая форма Дэвиса повлияла на слухи о его будущем? Я так не думаю»

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд не думает, что плохая форма левого защитника Альфонсо Дэвиса повлияла на слухи о его будущем. Напомним, «Бавария» пока не горит желанием удовлетворять финансовые требования Дэвиса по новому контракту. Действующее соглашение канадца истекает летом 2025 года.

«Плохая форма Дэвиса повлияла на слухи о его будущем? Я так не думаю. Новый контракт? Мы ведём переговоры. Посмотрим, что произойдёт в ближайшие недели», – цитирует Фройнда журналист Фабрицио Романо.

В услугах Дэвиса сильно заинтересован мадридский «Реал», который хочет оформить трансфер летом.