Фройнд: «Араухо в «Баварии»? Какие-то разговоры есть, но я не хочу раскрывать все подробности»

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд ответил на слухи о возможном трансфере защитника Рональда Араухо из каталонской «Барселоны». Ранее ходили слухи о том, что главный тренер мюнхенцев Томас Тухель провёл телефонный разговор с уругвайцем.

«Араухо в «Баварии»? Трансферное окно приближается. Говоря в целом, какие-то разговоры есть, но я не хочу раскрывать все подробности», – цитирует спортивного директора мюнхенцев журналист Керри Хау.

Трансфер Араухо вряд ли состоится в январе. Ряд источников ранее сообщил, что если сделка и состоится, это произойдёт летом. Зимой уругваец не намерен покидать «Барселону».