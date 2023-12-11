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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель выбрал новую трансферную цель «Баварии»

11 Декабря 2023 • 12:47 Комментировать

Вингер французского «ПСЖ» Усман Дембеле может переехать в чемпионат Германии, где в его услугах заинтересована мюнхенская «Бавария». Об этом сообщают журналисты Todofichajes.

По сведениям источника, главный тренер немецкого гранда Томас Тухель настаивает на трансфере 26-летнего француза. Трансферная стоимость Усмана оценивается в 60 миллионов евро, а его трудовое соглашение с парижанами истекает в конце июня 2028 года.

В текущем сезоне Лиги 1 Дембеле провел 14 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и пятью голевыми передачами.

«Бавария» в последнем матче разгромно проиграла «Айнтрахту» со счетом 1:5.

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Бавария ПСЖ Томас Тухель Усман Дембеле трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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