Тухель выбрал новую трансферную цель «Баварии»

Вингер французского «ПСЖ» Усман Дембеле может переехать в чемпионат Германии, где в его услугах заинтересована мюнхенская «Бавария». Об этом сообщают журналисты Todofichajes.

По сведениям источника, главный тренер немецкого гранда Томас Тухель настаивает на трансфере 26-летнего француза. Трансферная стоимость Усмана оценивается в 60 миллионов евро, а его трудовое соглашение с парижанами истекает в конце июня 2028 года.

В текущем сезоне Лиги 1 Дембеле провел 14 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и пятью голевыми передачами.

«Бавария» в последнем матче разгромно проиграла «Айнтрахту» со счетом 1:5.