Вернер решил, в каком клубе продолжит карьеру

Центрфорвард «РБ Лейпцига» Тимо Вернер принял решение относительно своего ближайшего будущего. Как стало известно журналисту Флориану Плеттенбергу, нападающий не покинет команду в январское трансферное окно.

Ранее в прессе сообщалось об интересе к 27-летнему футболисту со стороны английских и итальянских топ-клубов.

В нынешнем сезоне Вернер не блещет высокой результативностью. Нападающий поучаствовал в 13 поединках, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Срок действующего контракта между Тимо и клубом из Лейпцига рассчитан до середины 2026 года.