Мюллер высказался о разгроме «Баварии»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер высказался о крупном поражении от «Айнтрахта» в матче чемпионата Германии. Подопечные Томаса Тухеля проиграли со счетом 1:5.

«Айнтрахт» заслуженно победил, мои поздравления. В этой встрече соперник был очень эффективен. Мы же допустили много ошибок, которые помешали сделать камбэк. Я предпочитаю, чтобы все плохое происходило в одном матче», - передает слова форварда Bayern & Germany.

После 13 проведенных матчей «Бавария» набрала 32 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Мюнхенский коллектив отстает от лидирующего «Байера» на четыре балла.