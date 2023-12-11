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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мюллер высказался о разгроме «Баварии»

11 Декабря 2023 • 09:15 Комментировать

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер высказался о крупном поражении от «Айнтрахта» в матче чемпионата Германии. Подопечные Томаса Тухеля проиграли со счетом 1:5.

«Айнтрахт» заслуженно победил, мои поздравления. В этой встрече соперник был очень эффективен. Мы же допустили много ошибок, которые помешали сделать камбэк. Я предпочитаю, чтобы все плохое происходило в одном матче», - передает слова форварда Bayern & Germany.

После 13 проведенных матчей «Бавария» набрала 32 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Мюнхенский коллектив отстает от лидирующего «Байера» на четыре балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер
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