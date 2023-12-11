Остался один клуб в Европе, который ни разу не проиграл в чемпионате

В рамках 14-го тура чемпионата Германии леверкузенский «Байер» провел поединок против «Штутгарта». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Фармацевты» остаются единственной командой в Европе, которая до сих пор не проигрывала во внутреннем чемпионате в сезоне-2023/2024. До минувшего уик-энда этим же могла похвастаться мюнхенская «Бавария», но в последнем поединке подопечные Томаса Тухеля были разгромлены франкфуртским «Айнтрахтом» (1:5).

После 14 туров Бундеслиги «Байер» набрал 36 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. На счету леверкузенского коллектива 11 побед и три ничейных результата.