Ульрайх: «Не планирую завершать карьеру в ближайшем будущем»

Голкипер «Баварии» Свен Ульрайх признался, что не собирается заканчивать с футболом.

В конце ноября 35-летний футболист продлил контракт с мюнхенским клубом до середины 2025 года.

«Очень рад, что подписал новый контракт. Я с удовольствием провожу здесь каждый день. Мюнхен стал вторым домом для меня и моей семьи, и мы, думаю, останемся здесь после завершения моей карьеры. Но я по-прежнему чувствую себя хорошо физически, поэтому не планирую уходить из футбола в обозримом будущем.

Конечно, я могу представить себя в другой роли в «Баварии» после завершения карьеры, но интерес должен быть взаимным. Посмотрим, в какой должности я мог бы остаться», – приводит журналист Георг Хольцнер слова Ульрайха.