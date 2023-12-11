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«Бавария» надолго лишилась Гнабри – травма оказалась серьёзной

11 Декабря 2023 • 00:11 Комментировать
Бавария
...
Штутгарт
17.12 21:30

Вингер «Баварии» Серж Гнабри получил серьёзную травму в недавнем матче против франкфуртского «Айнтрахта».

28-летний футболист вышел на замену на 66-й минуте, а уже на 71-й был вынужден покинуть поле из-за повреждения. Согласно сведениям журналиста Керри Хау, травма Гнабри оказалась серьёзнее, чем предполагалось изначально. Если верить текущим прогнозам, немецкий игрок пропустит от двух до трёх месяцев.

Матч против «Айнтрахта» завершился для «Баварии» полной катастрофой – поражение со счётом 1:5.

В активе Сержа Гнабри один забитый мяч в 11 поединках за коллектив Томаса Тухеля в текущем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Серж Гнабри

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