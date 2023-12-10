«Кёльн» и «Майнц» провели безголевой матч

В 14-м туре чемпионата Германии играли аутсайдеры «Кёльн» и «Майнц». Гости были активнее, били в два раза чаще и подали массу угловых. Брайан Груда головой мог открывать счет, но голкипер среагировал. Больше толковых моментов и не было - 0:0.
«Майнц» делит последнее место, а соперник - третье с конца.
Протокол игры
Швебе Марвин•Карстенсен Расмус•Хюберс Тимо•Шабо Юлиан34' (Килиан Лука (34') •Хайнц Доминик46' (Пакарада Леарт (46') •Любичич Деян64' (Кайнц Флориан (64') •Мартель Эрик• 50'Тилманн Ян•Вальдшмидт Лука75' (Ут Марк (75') • 85'Майна Линтон•Тиггес Штеффен64' (Дитц Флориан (64')
Бац Даниэль•Ван дер Берг Сепп•Кор Доминик• 83'Каси Антони•Видмер Сильван• 87'Краусс Том 58'77' (Папела Мервиль (77') • 84'Баррейро Леандро•Мвене Филлипп•Груда Брайан77' (Рихтер Марко (77') •Ажорк Людовик•Буркардт Джонатан61' (Чхэ-Сон Ли II (61')
10 декабря. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).
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