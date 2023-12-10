«Кёльн» и «Майнц» провели безголевой матч

В 14-м туре чемпионата Германии играли аутсайдеры «Кёльн» и «Майнц». Гости были активнее, били в два раза чаще и подали массу угловых. Брайан Груда головой мог открывать счет, но голкипер среагировал. Больше толковых моментов и не было - 0:0.

«Майнц» делит последнее место, а соперник - третье с конца.