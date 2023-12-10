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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Кёльн» и «Майнц» провели безголевой матч

10 Декабря 2023 • 21:26 Комментировать
Кёльн
0:0
Майнц
окончен

В 14-м туре чемпионата Германии играли аутсайдеры «Кёльн» и «Майнц». Гости были активнее, били в два раза чаще и подали массу угловых.  Брайан Груда головой мог открывать счет, но голкипер среагировал. Больше толковых моментов и не было - 0:0.

«Майнц» делит последнее место, а соперник - третье с конца.

Протокол игры  
Кёльн0:0Майнц
Швебе МарвинКарстенсен РасмусХюберс ТимоШабо Юлиан 34' (Килиан Лука ( 34') Хайнц Доминик 46' (Пакарада Леарт ( 46') Любичич Деян 64' (Кайнц Флориан ( 64') Мартель Эрик  50'Тилманн ЯнВальдшмидт Лука 75' (Ут Марк ( 75'  85') Майна ЛинтонТиггес Штеффен 64' (Дитц Флориан ( 64')
Запасные: Гусенбашич ДенисКеббинг МаттиасЗельке ДейвиШмиц Бенно
Бац ДаниэльВан дер Берг СеппКор Доминик  83'Каси АнтониВидмер Сильван  87'Краусс Том  58' 77' (Папела Мервиль ( 77'  84') Баррейро ЛеандроМвене ФиллиппГруда Брайан 77' (Рихтер Марко ( 77') Ажорк ЛюдовикБуркардт Джонатан 61' (Чхэ-Сон Ли II ( 61')
Запасные: Бель ШтефанМамутович ДавидДа Коста ДанниВильхелм ЛассеРисс Лассе
10 декабря. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Майнц Кёльн

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09 Декабря
20:41
​Актуальная ставка и прогноз на матч Кёльн — Майнц чемпионата Германии — 10 декабря 2023
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