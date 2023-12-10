«Бавария» готовит крупную сумму на трансфер игрока «Барселоны»

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо может стать игроком «Баварии».

Информация о намерении мюнхенского клуба подписать 24-летнего футболиста появилась в прошлом месяце. Как сообщает Sky Sport, гранд Бундеслиги настроен очень серьёзно: руководство клуба считает Араухо главной трансферной целью, поэтому готово выделить на сделку очень внушительную сумму. По некоторым данным, уругваец не горит желанием покидать ряды «сине-гранатовых».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Рональда Араухо в 70 млн евро. Действующий контракт центрбека с «Барселоной» рассчитан до середины 2026 года.