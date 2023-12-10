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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» продолжает удивлять – у команды 22 матча без поражений

10 Декабря 2023 • 19:37 Комментировать
Штутгарт
1:1
Байер Л

Леверкузенский «Байер» продолжает влюблять в себя всё больше поклонников. Команда Хаби Алонсо поделила очки со «Штутгартом» в рамках немецкой Бундеслиги – 1:1. На гол Криса Фюриха в составе «фармацевтов» ответил Флориан Вирц.

Таким образом, серия леверкузенцев без поражений составляет уже 22 матча. «Байер» остаётся командой, которая в этом сезоне до сих пор не проигрывает и заслуженно идёт на первом месте турнирной таблицы. У «Байера», напомним, всего три ничьих в 22 играх, всё остальное – победы.

Сейчас в турнирной таблице команда Хаби Алонсо с 36 очками идёт на первом месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Байер

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