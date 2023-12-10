«Штутгарт» и «Байер» выдали боевую ничью

Представители топ-тройки команд чемпионата Германии, «Штутгарт» и «Байер», встретились в главном матче тура. Амин Адли из пределов штрафной запустил мяч в ближнюю штангу. Серу Гирасси оказался один на один с голкипером и бил в угол, но тот успел выбросить ногу и спас гостей. На 40-й минуте Жоша Вагноман прострелил вдоль ворот, и Крис Фюрих был точен - 1:0. Сразу после перерыва Виктор Бонифасе продавил оппонента и вложил мяч в ногу Флориану Вирцу - 1:1. Остаток второго тайма был очень острожным, в итоге команды набрали по очку.

«Байер» лидирует с отрывом в 4 очка от «Баварии», соперник - третий.