«Штутгарт» и «Байер» выдали боевую ничью

Представители топ-тройки команд чемпионата Германии, «Штутгарт» и «Байер», встретились в главном матче тура. Амин Адли из пределов штрафной запустил мяч в ближнюю штангу. Серу Гирасси оказался один на один с голкипером и бил в угол, но тот успел выбросить ногу и спас гостей. На 40-й минуте Жоша Вагноман прострелил вдоль ворот, и Крис Фюрих был точен - 1:0. Сразу после перерыва Виктор Бонифасе продавил оппонента и вложил мяч в ногу Флориану Вирцу - 1:1. Остаток второго тайма был очень острожным, в итоге команды набрали по очку.
«Байер» лидирует с отрывом в 4 очка от «Баварии», соперник - третий.
Протокол игры
|(1:0) Фюрих Крис40'
|47'Вирц Флориан (1:1)
Нюбель Александр•Вагноман Жоша86' (Руо Антони (86') •Антон Вальдемар•Загаду Дан-Аксель•Миттельштедт Максимилиан77' (Стеригу Леонидас (77') •Мийо Энцо66' (Мвумпа Силас (66') •Штиллер Анджело•Каразор Атакан• 65'Фюрих Крис77' (Левелинг Джейми (77') •Ундав Дениз85' (Чжон Ву-Ён (85') •Гирасси Серу
Градецки Лукаш•Коссуну Одилон• 6'Та Джонатан•Тапсоба Эдмон•Фримпонг Жереми•Гримальдо Алехандро•Джака Гранит•Паласиос Эсекиэль84' (Инкапье Пьеро (84') •Вирц Флориан•Адли Амин66' (Хофманн Йонас (66') •Бонифасе Виктор73' (Шик Патрик (73')
10 декабря.
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