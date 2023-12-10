Фройнд: «После возвращения Нойера мы сразу увидели, что он всё ещё может помочь «Баварии» в будущем»

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд поделился мыслями о ситуации с голкиперами. Недавно Мануэль Нойер и Свен Ульрайх продлили свои контракт с мюнхенской командой до лета 2025 года.

«После возвращения Нойера мы сразу увидели, что он всё ещё может помочь «Баварии» в будущем. Ульрайх является отличным вторым номером. Спортивный директор всегда должен думать о долгосрочной перспективе. Посмотрим, как Даниэль Перец будет развиваться в ближайшие пару лет. Что касается Александра Нюбеля, мы довольны его игрой за «Штутгарт» в этом сезоне», – сказал Фройнд в беседе со Sport-1 Doppelpass.