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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Тухель отреагировал на информацию о звонке игроку «Барселоны»

10 Декабря 2023 • 15:45 Комментировать

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель отреагировал на информацию о том, что он общался с защитником «Барселоны» Рональдом Араухо. Сообщалось, что специалист звал уругвайского футболиста в свою команду.

«Я не буду как-то комментировать. Мы говорим только о наших футболистах. Я разговаривал с мамой по телефону, и никаких сообщений об этом в прессе не было», - слова Тухеля приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо со ссылкой на немецкий Sky.

В субботу «Бавария» крупно – со счётом 1:5 – проиграла «Айнтрахту» на выезде. После тринадцати туров команда Томаса Тухеля занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Томас Тухель Рональд Араухо ещё теги
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