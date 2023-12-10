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Фройнд: «Трансферное окно для «Баварии» точно не будет скучным»

10 Декабря 2023 • 15:23 Комментировать
Бавария
...
Штутгарт
17.12 21:30

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Кристоф Фройнд ожидает, что его команда будет очень активно действовать в январское трансферное окно. Напомним, «красная машина» хочет купить как минимум центрального защитника и опорного полузащитника.

«Трансферное окно для «Баварии» точно не будет скучным. Многое должно произойти», – признался Фройнд в интервью Sport-1 Doppelpass.

«Бавария» вчера разгромно проиграла франкфуртскому «Айнтрахту» со счётом 1:5 на выезде. Если леверкузенский «Байер» сегодня обыграет «Штутгарт», отставание мюнхенцев от первого места в турнирной таблице Бундеслиги увеличится до 6 очков.

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БАВАРИЯ ШТУТГАРТ
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