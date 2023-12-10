Фройнд: «В «Зальцбурге» мы искали талантов и помогали им развиваться, но в «Баварии» всё иначе»

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд рассказал, чем отличается его работа в мюнхенском клубе отличается от той, которую он проделывал в «Ред Булл Зальцбурге». Напомним, австриец несколько месяцев назад получил должность в «Баварии».

«В «Зальцбурге» мы были больше сфокусированы на поиске талантов. Мы подписывали их, а затем помогали развиваться в профессиональном футболе. В «Баварии» всё иначе, ведь это топ-клуб. Тут нужно найти правильный баланс, а не только молодых талантов. Ожидания болельщиков здесь намного выше, чем в «Зальцбурге», – сказал Фройнд в интервью Sport-1 Doppelpass.