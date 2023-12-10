«Ювентус» и «Милан» нацелились на немецкого топ-форварда

Центрфорвард «РБ Лейпцига» Тимо Вернер может сменить немецкую Бундеслигу на итальянскую Серию А. Об этом информируют журналисты Football-Italia.

По сведениям источника, в подписании немецкого голеадора заинтересованы два гранда. Речь идет о туринском «Ювентусе» и «Милане». Оба клуба не заинтересованы в полноценном трансфере игрока, но готовы предложить аренду. Стоимость 27-летнего нападающего оценивается в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Германии Тимо сыграл восемь матчей и забил два мяча. Трудовой договор футболиста с «быками» рассчитан до лета 2026 года.