Фройнд: «Мюллер находится в незнакомой ситуации, будучи в роли запасного в этом сезоне»

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд рассказал, как нападающий Томас Мюллер справляется с недостатком игровой практики в этом сезоне. Напомним, опытный немец в нынешнем розыгрыше Бундеслиги всего четырежды появлялся на поле в стартовом составе.

«Мюллер находится в незнакомой ситуации, будучи в роли запасного в этом сезоне. В атаке наблюдается большая конкуренция. Томас хорошо принял своё текущее положение и старается изменить ход матчей, когда выходит на поле», – сказал Фройнд в интервью Sport-1 Doppelpass.

В конце сезона у Мюллера истекает контракт с «Баварией». Не исключено, что Томас покинет родной клуб на правах свободного агента.