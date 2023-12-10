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Фройнд: «Мюллер находится в незнакомой ситуации, будучи в роли запасного в этом сезоне»

10 Декабря 2023 • 14:11 Комментировать
Бавария
...
Штутгарт
17.12 21:30

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд рассказал, как нападающий Томас Мюллер справляется с недостатком игровой практики в этом сезоне. Напомним, опытный немец в нынешнем розыгрыше Бундеслиги всего четырежды появлялся на поле в стартовом составе.

«Мюллер находится в незнакомой ситуации, будучи в роли запасного в этом сезоне. В атаке наблюдается большая конкуренция. Томас хорошо принял своё текущее положение и старается изменить ход матчей, когда выходит на поле», – сказал Фройнд в интервью Sport-1 Doppelpass.

В конце сезона у Мюллера истекает контракт с «Баварией». Не исключено, что Томас покинет родной клуб на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер Кристоф Фройнд ещё теги

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БАВАРИЯ ШТУТГАРТ
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