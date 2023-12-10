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Горецка: «В матче с «Манчестер Юнайтед» постараемся отреагировать на поражение от «Айнтрахта»

10 Декабря 2023 • 13:17 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Бавария
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12.12 23:00

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка предвкушает матч против «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов, который состоится во вторник. Напомним, манкунианцам нужно побеждать, чтобы хотя бы надеяться на выход в раунд плей-офф.

«В этом и заключается красота футбола, всё движется очень быстро. В матче с «Манчестер Юнайтед» постараемся отреагировать на поражение от «Айнтрахта». Мы сконцентрированы на этом. Нам нужно собраться за два дня и показать другую игру во вторник», – цитирует Горецку ZDF Studio.

«Бавария» вчера проиграла франкфуртскому «Айнтрахту» с разгромным счётом 1:5 в рамках немецкой Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Леон Горецка ещё теги

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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БАВАРИЯ
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