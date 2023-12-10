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Чемпионат Германии. Бундеслига

Звезда «Баварии» хочет в «Реал»

10 Декабря 2023 • 13:15 Комментировать (1)

Вингер мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала задумался о смене клубной прописки, об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

Как стало известно источнику, 20-летний игрок хотел бы продолжить карьеру в мадридском «Реале». Джамал рассчитывает перебраться в «королевский» клуб летом следующего года. Сумма потенциального трансфера футболиста оценивается в 110 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Мусиала провел восемь поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя ассистами. Срок действующего контракта вингера с «Баварией» рассчитан до середины 2026 года.

Мбаппе или Холанн: «Реал» выбрал нового нападающего

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Джамал Мусиала трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
10 Декабря 2023 в 13:37
рановато ему в реал, и звездой его назвали слишком рано. перспективный хороший молодой игрок, но не звезда. Мбаппе и Холанн в этом возрасте реально были звездами, а ему еще работать и работать
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