Звезда «Баварии» хочет в «Реал»

Вингер мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала задумался о смене клубной прописки, об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

Как стало известно источнику, 20-летний игрок хотел бы продолжить карьеру в мадридском «Реале». Джамал рассчитывает перебраться в «королевский» клуб летом следующего года. Сумма потенциального трансфера футболиста оценивается в 110 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Мусиала провел восемь поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя ассистами. Срок действующего контракта вингера с «Баварией» рассчитан до середины 2026 года.

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