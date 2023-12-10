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Горецка: «Летом я не рассматривал вариант с уходом из «Баварии»

10 Декабря 2023 • 13:00 Комментировать
Бавария
...
Штутгарт
17.12 21:30

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка заявил, что летом не рассматривал вариант с уходом из команды Томаса Тухеля. Напомним, хавбек был интересен клубам из Английской премьер-лиги.

«Летом я не рассматривал вариант с уходом из «Баварии». Если оглянуться назад, я понимаю, что это было очень хорошее решение с моей стороны. Я понимал, что могу помочь команде в этом сезоне. Я настоял на том, что хочу остаться», – сказал Горецка в беседе с ZDF sportstudio.

В этом сезоне Горецка отметился двумя голами и одной результативной передачей в чемпионате Германии. Немец выступает за «Баварию» с лета 2018 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Леон Горецка

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БАВАРИЯ ШТУТГАРТ
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