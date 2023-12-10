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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Тухель: «Странное, но заслуженное поражение»

10 Декабря 2023 • 12:58 Комментировать (1)
Айнтрахт Фр
5:1
Бавария

Четырнадцатый тур немецкого чемпионата обернулся катастрофой для «Баварии» - мюнхенский клуб потерпел сокрушительное поражение во Франкфурте, пропустив целых пять мячей. Наставник «Баварии» Томас Тухель прокомментировал столь неудачные итоги матча, он согласился с тем, что поражение было заслуженным:

- Это был странный матч, но мы заслужили поражение, потому что соперник делал все образцово. Мы сыграли не так хорошо, хотя счет я все равно назову слишком крупным. Попробуем отыграться во вторник в игре с «Манчестер Юнайтед», - цитирует слова Тухеля итальянское новостное агентство ITASportPress.


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Бавария Айнтрахт Франкфурт Томас Тухель ещё теги

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Комментарии (1)
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ингерман
10 Декабря 2023 в 13:51
Попробуем отыграться во вторник в игре с «Манчестер Юнайтед»
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ай ну фсе манюня ты попала.. А-ха-ха-ха! )))
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