Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Горецка поделился ожиданиями от Евро-2024

10 Декабря 2023 • 12:56 Комментировать

Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Леон Горецка поделился ожиданиями от чемпионата Европы 2024 года.

«До лета всё ещё остаётся много времени. В лице Нагельсманна у нас есть тренер, у которого есть чёткий план и представление о том, где должен играть каждый футболист. Мы можем положиться на Юлиана», – сказал Горецка в интервью ZDF sportstudio.

Напомним, Горецка дважды выходил в основном составе сборной Германии в четырёх последних товарищеских матчах. Во время международной паузы в сентябре Леон вообще не попал в заявку национальной команды.

В нынешнем сезоне Горецка забил два гола и отдал один ассист в одиннадцати матчах Бундеслиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Германии Леон Горецка ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
10.12.23 в 17:30
Штутгарт Штутгарт
Байер Л Байер Л
3.30 3.90 2.05
Видео
10.12.23 в 19:30
Кёльн Кёльн
Майнц Майнц
2.21 3.55 3.15
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 10 Декабря
13:24 · Германия. Бундеслига
Горецка: «Поражение от «Айнтрахта» 1:5? Это кажется очень унизительным»
13:17 · Германия. Бундеслига
Горецка: «В матче с «Манчестер Юнайтед» постараемся отреагировать на поражение от «Айнтрахта»
13:15 · Германия. Бундеслига
Звезда «Баварии» хочет в «Реал» 1
13:00 · Германия. Бундеслига
Горецка: «Летом я не рассматривал вариант с уходом из «Баварии»
12:58 · Германия. Бундеслига
​Тухель: «Странное, но заслуженное поражение» 1
12:56 · Германия. Бундеслига
Горецка поделился ожиданиями от Евро-2024
11:21 · Германия. Бундеслига
Араухо отказался от перехода в «Баварию» в январе, но летом трансфер возможен
09 Декабря
22:36 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд всё же уступила «РБ Лейпцигу», проведя почти весь матч вдесятером
20:00 · Германия. Бундеслига
«Бавария» потерпела уже третий разгром при Тухеле
20:00 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3
19:44 · Германия. Бундеслига
«Бавария» пропустила пять голов в четвёртый раз в этом веке
19:41 · Германия. Бундеслига
Дортмундская «Боруссия» объявила стартовый состав на матч с «РБ Лейпцигом»
19:31 · Германия. Бундеслига
«Бавария» впервые с 2019 года пропустила 5 голов за один матч в Бундеслиге
19:29 · Германия. Бундеслига
«Хайденхайм» «перестрелял» «Дармштадт» в результативном матче
19:27 · Германия. Бундеслига
«Вольфсбург» проиграл «Фрайбургу», допустив один удар в створ
Все новости
Рекомендуем