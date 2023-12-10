Горецка поделился ожиданиями от Евро-2024

Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Леон Горецка поделился ожиданиями от чемпионата Европы 2024 года.

«До лета всё ещё остаётся много времени. В лице Нагельсманна у нас есть тренер, у которого есть чёткий план и представление о том, где должен играть каждый футболист. Мы можем положиться на Юлиана», – сказал Горецка в интервью ZDF sportstudio.

Напомним, Горецка дважды выходил в основном составе сборной Германии в четырёх последних товарищеских матчах. Во время международной паузы в сентябре Леон вообще не попал в заявку национальной команды.

В нынешнем сезоне Горецка забил два гола и отдал один ассист в одиннадцати матчах Бундеслиги.