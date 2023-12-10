Араухо отказался от перехода в «Баварию» в январе, но летом трансфер возможен

Защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо ещё не окончательно закрыл двери перед мюнхенской «Баварией». По информации от Mundo Deportivo, уругваец хоть и отказался от трансфера в январе, летом сделка вполне возможна.

Источник сообщает, что «Бавария» продолжает заманивать Араухо выгодными финансовыми условиями и спортивным проектом. Уругваец является главной целью для главного тренера Томаса Тухеля на усиление центра обороны. Наставнику нравится тот факт, что Араухо также способен сыграть на правом фланге защиты.

Рональд в этом сезоне отметился одним голом в девяти матчах чемпионата Испании.