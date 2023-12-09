«Боруссия» Дортмунд всё же уступила «РБ Лейпцигу», проведя почти весь матч вдесятером

В центральном матче 14-го тура чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд играла против конкурентов из «РБ Лейпцига». В дебюте матча Матч Хуммельс срубил Лои Опенда, который убегал один на один с голкипером - желтая карточка и пенальти. Но видеоасситенты подсказали, что фол был до штрафной, поэтому 11-метровый отменили, но и предупреждение заменили удалением. С 15-й минуты хозяева в меньшинстве. Еще одна неприятность для хозяева, после корнера у их ворот мяч от головы Рами Бенсебаини срикошетил в сетку. Угловой перед уходом на перерыв, и Никлас Зюле головой отправил мяч в цель - 1:1. Во втором тайме Хави Симонс не смог переиграть голкипера, но Кристоф Баумгартнер был первым на добивании. Опенда нанес ряд ударов - вратарь и штанга ему помешали. Перед финальным свистком в контратаке Юссуф Поульсен забил третий мяч гостей, а Никлас Фюллькруг после подачи углового один гол отыграл.

2:3, «РБ Лейпциг» идет на четвертом месте, противник следом.