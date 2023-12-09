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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» Дортмунд всё же уступила «РБ Лейпцигу», проведя почти весь матч вдесятером

09 Декабря 2023 • 22:36 Комментировать
Боруссия Д
2:3
РБ Лейпциг

В центральном матче 14-го тура чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд играла против конкурентов из «РБ Лейпцига». В дебюте матча Матч Хуммельс срубил Лои Опенда, который убегал один на один с голкипером - желтая карточка и пенальти. Но видеоасситенты подсказали, что фол был до штрафной, поэтому 11-метровый отменили, но и предупреждение заменили удалением. С 15-й минуты хозяева в меньшинстве. Еще одна неприятность для хозяева, после корнера у их ворот мяч от головы Рами Бенсебаини срикошетил в сетку. Угловой перед уходом на перерыв, и Никлас Зюле головой отправил мяч в цель - 1:1. Во втором тайме Хави Симонс не смог переиграть голкипера, но Кристоф Баумгартнер был первым на добивании. Опенда нанес ряд ударов - вратарь и штанга ему помешали. Перед финальным свистком в контратаке Юссуф Поульсен забил третий мяч гостей, а Никлас Фюллькруг после подачи углового один гол отыграл.

2:3, «РБ Лейпциг» идет на четвертом месте, противник следом.

Протокол игры  
Боруссия Д2:3РБ Лейпциг
  32'Бенсебаини Рами (0:1)
(1:1) Зюле Никлас45'  
  54'Баумгартнер Кристоф (1:2)
  90'Поульсен Юссуф (1:3)
(2:3) Фюллькруг Никлас90'  
Кобель ГрегорМёнье Тома 82' (Мален Дониэлл ( 82') Хуммельс Матс  15'Шлоттербек НикоБенсебаини Рами 82' (Рейна Джованни ( 82') Джан ЭмреЭзкан Салих  60'Ройс Марко 71' (Адейеми Карим ( 71') Брандт ЮлианБайно-Гиттенс Джейми 19' (Зюле Никлас ( 19') Фюллькруг Никлас
Запасные: Бланк ХендриМорей МатеуБруннер ПарисМайер Александер IIПападопулос Антониос
Бласвих ЯнисСимакан Мохамед  35'Клостерманн ЛукасЛюкеба КастеллоХенрихс БенджаминРаум ДавидАйдара Амаду 81' (Кампль Кевин ( 81') Шлагер КсаверБаумгартнер Кристоф 75' (Форсберг Эмиль ( 75') Симонс Хави  61' 76' (Сеско Бенджамин ( 76') Опенда Лои  66' 75' (Поульсен Юссуф ( 75')
Запасные: Зайвальд НиколасБитшиабу Эль-ШадайЛенц КристоферКарвалью ФабиуГулачи Петер
09 декабря. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд РБ Лейпциг

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