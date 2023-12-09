«Бавария» потерпела уже третий разгром при Тухеле

Мюнхенская «Бавария» с момента как немецкий топ-клуб возглавил Томас Тухель потерпела уже три разгромных поражения во всех официальных турнирах. Одно из них было в прошлом сезоне, два – в текущем.

Так, в апреле в четвертьфинале Лиги чемпионов «Бавария» со счётом 0:3 проиграла «Манчестер Сити», будущему обладателю трофея. А в самом начале сезона текущего в матче за Суперкубок Германии мюнхенцы с таким же счётом уступили «РБ Лейпцигу».

Тухель был назначен на пост рулевого «Баварии» 24 марта 2023 года. Ранее в прошлом сезоне осенью он был уволен из «Челси».

Больше подробностей о разгромном поражении «Баварии» - здесь.