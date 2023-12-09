«Бавария» пропустила пять голов в четвёртый раз в этом веке

Мюнхенская «Бавария» вечером субботы удивила весь футбольный мир поражением в Бундеслиге с разгромным счётом от франкфуртского «Айнтрахта» - 1:5.

Мы уже писали, что подобного конфуза с топ-клубом не случалось с 2009 года. Более того, коллеги из Opta Sports подсказывают, что пять голов в чемпионате Германии «Бавария» пропускала лишь четыре раза в этом веке.

В 2002 году это случилось в игре против «Шальке» (1:5), а в 2008 году – в игре против бременского «Вердера» (2:5). В 2009 году мюнхенцы пропустили «пятёрочку» от «Вольфсбурга», ставшего тогда чемпионом страны.

Как «Бавария» умудрилась пропустить пять от «Айнтрахта»