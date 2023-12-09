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Чемпионат Германии. Бундеслига

Дортмундская «Боруссия» объявила стартовый состав на матч с «РБ Лейпцигом»

09 Декабря 2023 • 19:41 Комментировать
Боруссия Д
...
РБ Лейпциг
Через 0 ч. 1 мин.

Пресс-служба дортмундской «Боруссии» опубликовала список тех футболистов, которые с первых минут появятся на поле в предстоящей игре с «РБ Лейпцигом».

Стартовый состав «Боруссии»: Кобель (вр), Шлоттербек, Бенсебаини, Эзкан, Ройс, Фюллькруг, Хуммельс, Брандт, Джан (к), Мёнье, Байно-Гиттенс.

Перед началом поединка «шмели» занимают пятую позицию в турнирной таблице чемпионата Германии, а «РБ Лейпциг» находится на одну строчку выше.

Матч 14-го тура Бундеслиги «Боруссия» - «РБ Лейпциг» должен стартовать в 20:30 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию поединка.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд

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