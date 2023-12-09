«Бавария» впервые с 2019 года пропустила 5 голов за один матч в Бундеслиге

В субботу, 9 декабря, «Бавария» с крупным счётом на выезде проиграла «Айнтрахту» в 14-м туре чемпионата Германии. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 5:1.

Последний раз мюнхенский клуб пропускал пять мячей в рамках Бундеслиги в 2019 году. В ноябре того года «Бавария» в гостях уступила тому же «Айнтрахту» с тем же счетом, что и сегодня – 1:5. Таким образом, мюнхенцы не пропускали так много голов в чемпионате на протяжении последних четырех лет.

На данный момент подопечные Томаса Тухеля занимают второе место в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своей копилке 32 очка.

Следующим соперником «Баварии» в рамках национального первенства станет «Штутгарт» (17 декабря).