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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Хайденхайм» «перестрелял» «Дармштадт» в результативном матче

09 Декабря 2023 • 19:29 Комментировать
Хайденхайм
3:2
Дармштадт
окончен

Аутсайдеры «Хайденхайм» и «Дармштадт» порадовали болельщиков бесшабашной игрой в 14-м туре чемпионата Германии. Ян Шёппнер «забил в раздевалку», но в начале второго тайма уже гости вели в счете после меткого удара Тима Скарке и автогола Леннарда Малони. Патрик Майнка оформил дубль с интервалом в две минуты и перевернул ход матча - уже 3:2.

Хозяева делят 12-е место, противник - второе с конца.

Протокол игры  
Хайденхайм3:2Дармштадт
(1:0) Шёппнер Ян42'  
  52'Скарке Тим (1:1)
  60'Малони Леннард (1:2)
(2:2) Майнка Патрик69'  
(3:2) Майнка Патрик71'  
Мюллер КевинХактаб Траоре Омар 57' (Тоеркауф Норман ( 57') Майнка ПатрикГимбер БенедиктФёренбах ЙонасДинкчи Эрен  63' 67' (Бек Адриан ( 67') Шёппнер ЯнМалони Леннард 67' (Сесса Кевин ( 67') Бесте Ян-Никлас 90' (Томалла Денис ( 90') Пирингер МарвинКляйндинст Тим  55'
Запасные: Пик ФлорианЗирслебен ТимШиммер ШтефанАйхер ВитусДоведан Никола
Шуэн МарсельКарич Эмир  82' 88' (Хонзак Матиас ( 88') Мюллер Янник  62' 74' (Мюллер Андреас ( 74') Ишервуд Томас 74' (Маглица Матей ( 74') Холланд ФабианСкарке Тим 87' (Торсиэлло Фабио ( 87') Кемпе Тобиас 74' (Кларер Кристоф ( 74') Гьясула КлаусВильхельмссон ОскарСейдель АаронПфайффер Лука
Запасные: Ридель КлеменсШнелльхардт ФабианБрунст АлександерРонштадт Франк
09 декабря. Стадион "Войт-Арена" (Хайденхайм).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Дармштадт Хайденхайм

Новости по матчу

08 Декабря
21:23
​Бесплатная ставка и прогноз на матч Хайденхайм — Дармштадт чемпионата Германии — 9 декабря 2023
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