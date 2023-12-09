«Хайденхайм» «перестрелял» «Дармштадт» в результативном матче

Аутсайдеры «Хайденхайм» и «Дармштадт» порадовали болельщиков бесшабашной игрой в 14-м туре чемпионата Германии. Ян Шёппнер «забил в раздевалку», но в начале второго тайма уже гости вели в счете после меткого удара Тима Скарке и автогола Леннарда Малони. Патрик Майнка оформил дубль с интервалом в две минуты и перевернул ход матча - уже 3:2.
Хозяева делят 12-е место, противник - второе с конца.
Протокол игры
|(1:0) Шёппнер Ян42'
|52'Скарке Тим (1:1)
|60'Малони Леннард (1:2)
|(2:2) Майнка Патрик69'
|(3:2) Майнка Патрик71'
Мюллер Кевин•Хактаб Траоре Омар57' (Тоеркауф Норман (57') •Майнка Патрик•Гимбер Бенедикт•Фёренбах Йонас•Динкчи Эрен 63'67' (Бек Адриан (67') •Шёппнер Ян•Малони Леннард67' (Сесса Кевин (67') •Бесте Ян-Никлас90' (Томалла Денис (90') •Пирингер Марвин•Кляйндинст Тим 55'
Шуэн Марсель•Карич Эмир 82'88' (Хонзак Матиас (88') •Мюллер Янник 62'74' (Мюллер Андреас (74') •Ишервуд Томас74' (Маглица Матей (74') •Холланд Фабиан•Скарке Тим87' (Торсиэлло Фабио (87') •Кемпе Тобиас74' (Кларер Кристоф (74') •Гьясула Клаус•Вильхельмссон Оскар•Сейдель Аарон•Пфайффер Лука
09 декабря. Стадион "Войт-Арена" (Хайденхайм).
Бан пользователя