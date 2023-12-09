«Хайденхайм» «перестрелял» «Дармштадт» в результативном матче

Аутсайдеры «Хайденхайм» и «Дармштадт» порадовали болельщиков бесшабашной игрой в 14-м туре чемпионата Германии. Ян Шёппнер «забил в раздевалку», но в начале второго тайма уже гости вели в счете после меткого удара Тима Скарке и автогола Леннарда Малони. Патрик Майнка оформил дубль с интервалом в две минуты и перевернул ход матча - уже 3:2.

Хозяева делят 12-е место, противник - второе с конца.