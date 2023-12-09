«Вердер» уверенно победил в матче с «Аугсбургом»

В 14-м туре чемпионата Германии «Вердер» играл против «Аугсбурга». Филипп Титц в выгодной позиции пробил рядом с каркасом. На 39-й минуте после подачи углового здорово сыграл вверху Никлас Штарк - 1:0. В середине второго тайма снова результативная атака с ударом головой, после подачи Митчелла Вайзера отличился Марвин Дукш - 2:0. Арне Энгельс в концовке запустил мяч в перекладину.
Бременцы уже 12-е, соперник - девятый.
Протокол игры
|(1:0) Штарк Никлас39'
|(2:0) Дукш Марвин65'
Цеттерер Михаэль• 78'Велькович Милош•Штарк Никлас•Юнг Антони•Вайзер Митчелл•Стаге Йенс•Деман Оливье87' (Агу Феликс (87') •Шмид Романо75' (Нжинма Джастин (75') •Биттенкорт Леонардо58' (Линен Сенне (58') •Борре Рафаэль•Дукш Марвин87' (Вольтемаде Ник (87')
Дамен Финн•Мбабу Кевин86' (Гумни Роберт (86') •Гоувелеув Джеффри•Удуохаи Феликс•Педерсен Мадс•Реджбекай Элвис66' (Энгельс Арне (66') •Дорш Никлас• 80'Йенсен Фредрик86' (Мбуку Натанаэль (86') •Демирович Эрмедин• 27'Варгас Рубен72' (Окугава Масая (72') •Титц Филлип66' (Бельо Дион Дрене (66')
09 декабря. Стадион "Вохнинвест Везерштадион".
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