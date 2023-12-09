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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Вердер» уверенно победил в матче с «Аугсбургом»

09 Декабря 2023 • 19:26 Комментировать
Вердер
2:0
Аугсбург
окончен

В 14-м туре чемпионата Германии «Вердер» играл против «Аугсбурга». Филипп Титц в выгодной позиции пробил рядом с каркасом. На 39-й минуте после подачи углового здорово сыграл вверху Никлас Штарк - 1:0. В середине второго тайма снова результативная атака с ударом головой, после подачи Митчелла Вайзера отличился Марвин Дукш - 2:0. Арне Энгельс в концовке запустил мяч в перекладину.

Бременцы уже 12-е, соперник - девятый.

Протокол игры  
Вердер2:0Аугсбург
(1:0) Штарк Никлас39'  
(2:0) Дукш Марвин65'  
Цеттерер Михаэль  78'Велькович МилошШтарк НикласЮнг АнтониВайзер МитчеллСтаге ЙенсДеман Оливье 87' (Агу Феликс ( 87') Шмид Романо 75' (Нжинма Джастин ( 75') Биттенкорт Леонардо 58' (Линен Сенне ( 58') Борре РафаэльДукш Марвин 87' (Вольтемаде Ник ( 87')
Запасные: Гросс КристианПавленка ИржиКейта НабиКовнацки ДавидРекер Симо
Дамен ФиннМбабу Кевин 86' (Гумни Роберт ( 86') Гоувелеув ДжеффриУдуохаи ФеликсПедерсен МадсРеджбекай Элвис 66' (Энгельс Арне ( 66') Дорш Никлас  80'Йенсен Фредрик 86' (Мбуку Натанаэль ( 86') Демирович Эрмедин  27'Варгас Рубен 72' (Окугава Масая ( 72') Титц Филлип 66' (Бельо Дион Дрене ( 66')
Запасные: Пфайффер ПатрикБрайтхаупт ТимКоубек ТомашБауэр Максимилиан
09 декабря. Стадион "Вохнинвест Везерштадион".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вердер Аугсбург

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​Прогноз и ставка на матч Вердер — Аугсбург чемпионата Германии — 9 декабря 2023
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