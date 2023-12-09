«Вердер» уверенно победил в матче с «Аугсбургом»

В 14-м туре чемпионата Германии «Вердер» играл против «Аугсбурга». Филипп Титц в выгодной позиции пробил рядом с каркасом. На 39-й минуте после подачи углового здорово сыграл вверху Никлас Штарк - 1:0. В середине второго тайма снова результативная атака с ударом головой, после подачи Митчелла Вайзера отличился Марвин Дукш - 2:0. Арне Энгельс в концовке запустил мяч в перекладину.

Бременцы уже 12-е, соперник - девятый.