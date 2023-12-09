«Унион» одолел гладбахскую «Боруссию», это первая победа с лета

Похоже, «Унион» начал выходить из кризиса. Берлинцы провалили осеннюю часть сезона, а в матче с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха наконец-то смогли победить. В середине первого тайма Кевин Фолланд забил с пенальти, а на 50-й - Бенедикт Холлербах удвоил перевес столичной команды ударом с лета. Под конец игры стороны обменялись голевыми атаками. Миккель Кауфманн стрельнул из-за штрафной, а Алассан Плеа здорово пробил головой - 3:1.
«Боруссия» идет десятой, а соперник покинул не только последнее место, но и зону вылета, набрав три очка в первый раз с конца августа.
Протокол игры
|(1:0) Фолланд Кевин24'
|(2:0) Холлербах Бенедикт50'
|(3:0) Кауфманн Миккель75'
|77'Плеа Алассан (3:1)
Рённов Фредерик•Юранович Йосип• 29'Кнохе Робин•Лейте Диогу•Руссийон Жером•Хаберер Яник•Хедира Рани•Холлербах Бенедикт61' (Шефер Андраш (61') •Фолланд Кевин74' (Ааронсон Бренден (74') •Госенс Робин84' (Еккель Пауль (84') •Бехренс Кевин74' (Кауфманн Миккель (74')
Николас Мориц•Скалли Джозеф 3'70' (Нойхаус Флориан (70') •Эльведи Нико•Вебер Максимилиан•Онора Франк•Вайгль Юлиан• 33'Нец Лука70' (Херрманн Патрик (70') •Райтц Рокко70' (Фридрих Марвин (70') •Крамер Кристоф59' (Нгуму Натан (59') •Чванчара Томаш80' (Ранос Грант-Леон (80') •Плеа Алассан 47'
09 декабря. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".
Бан пользователя