«Унион» одолел гладбахскую «Боруссию», это первая победа с лета

Похоже, «Унион» начал выходить из кризиса. Берлинцы провалили осеннюю часть сезона, а в матче с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха наконец-то смогли победить. В середине первого тайма Кевин Фолланд забил с пенальти, а на 50-й - Бенедикт Холлербах удвоил перевес столичной команды ударом с лета. Под конец игры стороны обменялись голевыми атаками. Миккель Кауфманн стрельнул из-за штрафной, а Алассан Плеа здорово пробил головой - 3:1.

«Боруссия» идет десятой, а соперник покинул не только последнее место, но и зону вылета, набрав три очка в первый раз с конца августа.