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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Унион» одолел гладбахскую «Боруссию», это первая победа с лета

09 Декабря 2023 • 19:25 Комментировать
Унион Берлин
3:1
Боруссия М
окончен

Похоже, «Унион» начал выходить из кризиса. Берлинцы провалили осеннюю часть сезона, а в матче с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха наконец-то смогли победить. В середине первого тайма Кевин Фолланд забил с пенальти, а на 50-й - Бенедикт Холлербах удвоил перевес столичной команды ударом с лета. Под конец игры стороны обменялись голевыми атаками. Миккель Кауфманн стрельнул из-за штрафной, а Алассан Плеа здорово пробил головой - 3:1.

«Боруссия» идет десятой, а соперник покинул не только последнее место, но и зону вылета, набрав три очка в первый раз с конца августа.

Протокол игры  
Унион Берлин3:1Боруссия М
(1:0) Фолланд Кевин24'  
(2:0) Холлербах Бенедикт50'  
(3:0) Кауфманн Миккель75'  
  77'Плеа Алассан (3:1)
Рённов ФредерикЮранович Йосип  29'Кнохе РобинЛейте ДиогуРуссийон ЖеромХаберер ЯникХедира РаниХоллербах Бенедикт 61' (Шефер Андраш ( 61') Фолланд Кевин 74' (Ааронсон Бренден ( 74') Госенс Робин 84' (Еккель Пауль ( 84') Бехренс Кевин 74' (Кауфманн Миккель ( 74')
Запасные: Лайдуни АиссаТриммель КристоферКрал АлексБонуччи ЛеонардоШволов Александер
Николас МорицСкалли Джозеф  3' 70' (Нойхаус Флориан ( 70') Эльведи НикоВебер МаксимилианОнора ФранкВайгль Юлиан  33'Нец Лука 70' (Херрманн Патрик ( 70') Райтц Рокко 70' (Фридрих Марвин ( 70') Крамер Кристоф 59' (Нгуму Натан ( 59') Чванчара Томаш 80' (Ранос Грант-Леон ( 80') Плеа Алассан  47'
Запасные: Киародиа ФабиоЛайнер ШтефанВальде СимонБоргес Санчес ИвандроОльшовски Ян
09 декабря. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Мёнхенгладбах Унион Берлин

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