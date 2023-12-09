«Бавария» опять потеряла Гнабри из-за травмы

Игрок атаки мюнхенской «Баварии», 28-летний Серж Гнабри снова травмировался. Это произошло в сегодняшнем матче мюнхенцев против франкфуртского «Айнтрахта», который «Бавария» к концовке основного времени с разгромом проигрывает.

Гнабри появился на поле на 66-й минуте игры, однако уже через пару минут после столкновения с игроком оппонентов он упал и схватился за пах. В итоге Сержу пришлось покинуть поле, несмотря на помощь клубных медиков «Баварии».

Отметим, что всего Гнабри в этом сезоне сыграл за «Баварию» лишь 10 раз, если учитывать все турниры официального характера.