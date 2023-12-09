«Бавария» умудрилась пропустить 5 мячей от «Айнтрахта»

Главная сенсация европейского уикенда грянула во Франкфурте, где «Айнтрахт» поиздевался над обороной «Баварии». В дебюте Фарес Шаиби зарядил в перекладину, и Омар Мармуш добил в сетку - 1:0. Эрик Эбимбе прорвался в штрафную, разобрался с обороной и покатил мяч в ближний угол. Хуго Ларссон перехватил мяч. Обыгрался с Мармушем и пробил в дальний угол - 3:0. Йозуа Киммих размочил счет выстрелом с 20 метров в правый верхний угол. После перерыва Шаиби прострелил на Эбимбе, удар в ближний угол стал результативным. И если баварцы в своих моментах пробивали в основном мимо ворот, то противник отличился снова. Ансгар Кнауфф на грани офсайда получил пас на ход и был точен - 5:1.

«Айнтрахт» вышел на седьмое место, а соперник, прервав победную серию, идет вторым.