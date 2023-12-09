«Айнтрахт» забил уже пять голов в ворота «Баварии»

Безумные вещи для мюнхенской «Баварии» происходят в её выездном поединке с франкфуртским «Айнтрахтом». К 70-й минуте матча мюнхенцы пропустили уже пять голов в свои ворота, забив при этом всего один.

В первом тайме в составе «орлов» забивали Омар Мармуш, Эрик Эбимбе и Хуго Ларссон. В конце первого тайма Йозуа Киммиху удалось сократить отставание, однако во втором тайме франкфуртцы забили ещё дважды – дубль оформил Эбимбе, ещё один гол – на счету Ансгара Кнауффа.

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