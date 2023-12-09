«Бавария» впервые за полгода пропустила три гола в Бундеслиге

Мюнхенская «Бавария» уступает на выезде «Айнтрахту» в матче 14-го тура чемпионата Германии.

В первом тайме подопечные Томаса Тухеля умудрились пропустить три гола, отыграв при этом один мяч в концовке. Последний раз в рамках Бундеслиги «Бавария» пропускала три мяча в мае этого года в игре 33-го тура прошлого сезона с «РБ Лейпцигом» (1:3).

Матч между «Айнтрахтом» и «Баварией» продолжается в эти минуты. Подробная текстовая трансляция встречи доступна на портале LiveResult.

Напомним, последнее поражение «Баварии» от «Айнтрахта» случилось в феврале 2021 года. Тот поединок завершился со счетом 1:2.