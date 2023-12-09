Тухель: «Байер» и «Штутгарт» заслуживают находиться на своих позициях в таблице Бундеслиги»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель предвкушает матч между леверкузенским «Байером» и «Штутгартом». Напомним, «фармацевты» сейчас идут на первом месте в турнирной таблице Бундеслиги, а «швабы» располагаются на третьей строчке.

«Я смотрю много футбола. Конечно, я посмотрю матч между «Штутгартом» и «Байером». Это две очень сильные команды, которые заслуживают находиться на своих позициях в турнирной таблице. Это будет очень интересный матч», – сказал Тухель на пресс-конференции.

«Бавария» отстаёт от лидирующего «Байера» на три очка в турнирной таблице, но у команды Томаса Тухеля есть матч в запасе против берлинского «Униона».