Тухель: «Мусиала будет в заявке на матч с «Айнтрахтом», но не сыграет все 90 минут»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал о состоянии полузащитника Джамала Мусиалы в преддверии матча с франкфуртским «Айнтрахтом» в чемпионате Германии.

«Мусиала будет в заявке на матч с «Айнтрахтом», но не сыграет все 90 минут. Мы ещё должны понять, выпускать ли его в стартовом составе. Кроме Маттейса де Лигта и Буны Сарра, все будут готовы сыграть», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, Мусиала несколько недель восстанавливался после травмы. В нынешнем сезоне 20-летний Джамал отметился двумя голами и двумя результативными передачами в немецкой Бундеслиге в семи матчах.