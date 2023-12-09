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Тухель: «Мусиала будет в заявке на матч с «Айнтрахтом», но не сыграет все 90 минут»

09 Декабря 2023 • 16:44 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Бавария
1 9.00 X 6.00 2 1.30
Через 0 ч. 25 мин.

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал о состоянии полузащитника Джамала Мусиалы в преддверии матча с франкфуртским «Айнтрахтом» в чемпионате Германии.

«Мусиала будет в заявке на матч с «Айнтрахтом», но не сыграет все 90 минут. Мы ещё должны понять, выпускать ли его в стартовом составе. Кроме Маттейса де Лигта и Буны Сарра, все будут готовы сыграть», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, Мусиала несколько недель восстанавливался после травмы. В нынешнем сезоне 20-летний Джамал отметился двумя голами и двумя результативными передачами в немецкой Бундеслиге в семи матчах.

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АЙНТРАХТ ФР БАВАРИЯ
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