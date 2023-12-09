Араухо не контактировал с «Баварией»

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо не контактировал с мюнхенской «Баварией». По информации от Jijantes FC, уругваец не проводил никакого телефонного разговора с главным тренером «красной машины» Томасом Тухелем.

Напомним, ранее инсайдер Флориан Плеттенберг сообщил о переговорах между Араухо и руководством «Баварии», которое якобы готово заплатить любые деньги за трансфер Рональда. Источник сообщает, что эти слухи не соответствуют действительности.

Отметим, что сумма отступных в контракте Араухо с каталонской «Барселоной» составляет один миллиард евро.