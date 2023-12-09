Кейн — в стартовом составе «Баварии» на матч с «Айнтрахтом»

Форвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн с первых минут выйдет на поле в предстоящей игре чемпионата Германии с «Айнтрахтом».

Стартовый состав «Баварии»: Нойер (вр), Упамекано, Мин Чжэ, Киммих, Горецка, Кейн, Сане, Коман, Чупо-Мотинг, Дэвис, Мазрауи.

Перед стартом поединка «Бавария» находится на второй позиции в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 32 очка. «Айнтрахт» с 18 очками располагается на восьмой строчке.

Матч 14-го тура чемпионата Германии «Айнтрахт» - «Бавария» состоится сегодня, 9 декабря. Стартовый свисток должен прозвучать в 17:30 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

