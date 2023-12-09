Араухо не перейдёт в «Баварию», игрок полностью сфокусирован на «Барселоне»

Защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо не намерен покидать свою команду в обозримом будущем. По информации от инсайдера Ашрафа бен Айада, уругваец не перейдёт в мюнхенскую «Баварию», так как полностью сфокусирован на выступлениях за «сине-гранатовых».

Ранее журналист Флориан Плеттенберг сообщил о разговоре между Араухо и главным тренером «Баварии» Томасом Тухелем. Немецкий специалист якобы пригласил уругвайца в свою команду и дал понять игроку, что клуб согласен заплатить за него огромную сумму компенсации. Тем не менее, если верить бен Айаду, Араухо не заинтересован в трансфере.