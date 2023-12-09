​Тухель поговорил с игроком «Барселоны» - он зовёт его в «Баварию»

В пятницу состоялся телефонный разговор с участием спортивного директора «Баварии» Кристофа Фройнда, главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля и защитника «Барселоны» Рональда Араухо. Как сообщает немецкий Sky, Тухель дал Араухо понять, что очень хочет видеть его в своей команде как можно скорее – летом или даже зимой.

Отмечается, что для «Баварии» 24-летний Араухо является самой желанной трансферной целью, и что мюнхенский гранд готов заплатить за уругвайца большие деньги. Впрочем, провернуть трансфер игрока из «Барселоны» будет сложно.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Рональда Араухо в 70 миллионов евро.