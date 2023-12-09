«Боруссия» Дортмунд - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 14-м туре чемпионата Германии по футболу «Боруссия» Дортмунд играет против «РБ Лейпцига».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Боруссия Д - РБ Лейпциг
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Протокол игры
Бласвих Янис•Симакан Мохамед•Клостерманн Лукас•Люкеба Кастелло•Хенрихс Бенджамин•Раум Давид•Айдара Амаду•Шлагер Ксавер•Баумгартнер Кристоф•Симонс Хави•Опенда Лои
09 декабря. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
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