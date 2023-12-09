Мюллер: «Мы скоро проведём переговоры с «Баварией» по новому контракту»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал ситуацию со своим истекающим контрактом. Напомним, летом 2024 года немец может покинуть клуб на правах свободного агента.

«Взаимная связь между мной и «Баварией» просто огромна. Скоро мы провёдем переговоры с руководством по новому контракту. Давайте посмотрим, к чему всё приведёт», – цитирует Мюллера журналист Юлиан Вульф.

Напомним, в этом сезоне Мюллер получает мало игровой практики под руководством Томаса Тухеля. Это является одной из причин, по которой немец верьёз задумывается об уходе в конце нынешней кампании.