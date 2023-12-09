Хаби Алонсо ответил, когда возглавит «Реал»

Наставник леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо отреагировал на информацию о том, что интерес к нему проявляет мадридский «Реал».

«Все упирается в то, хочешь ли ты, чтобы тебя подталкивали к какому-то выбору. Или же тебе хочется самостоятельно принять решение. Я приму решение, когда пойму, что настал подходящий момент. Уверен, так все и будет», - передает слова испанского специалиста Guardian.

Ранее в прессе сообщалось, что Алонсо может сменить Карло Анчелотти после завершения нынешнего сезона. Трудовое соглашение итальянского специалиста с «королевским» клубом истекает в конце июня 2024 года.